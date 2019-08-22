Стантрайдер Марко Джордж установил новый мировой рекорд.

Даже тем, кому знакомы такие слова как вилли, стоппи, бернаут, вобблинг или хедстенд, вряд ли знакомо имя британского сорвиголовы Марко Джорджа. Это каскадер-любитель, который лишь несколько лет занимается стантрайдингом, но он успел заслужить себе славу и место в Книге рекордов Гиннесса.

Также интересно: Гонщик проехал трассу Нюрбургринг с завязанными глазами (видео)

“17 августа 2019 года я установил новый рекорд Гиннеса за самую быструю стойку на голове на мотоцикле: 76,174 миль/ч / 122,590 км/ч”, – подписал видео на своем канале каскадер.

Заезд проводился во время фестиваля “Самое быстрое вилли в мире”, где байкеры соревновались в езде на заднем колесе мотоцикла. Джордж отметил, что готовился к этому событию последние семь месяцев и очень рад, что все прошло как нельзя лучше. Новый рекорд более чем в два раза превосходит предыдущий (48 км/ч).

“Скорость в 122 километра в час может показаться не такой уж и значительной, по сравнению с привычными цифрами в мотоспорте, но вы просто представьте себе, что стоите на крыше машины, что движется с такой скоростью”, – комментирует Марко. Стоит отметить, что во время исполнения трюка каскадер оказывается спиной к направлению движения и даже не видит, куда едет.

Также интересно: Фернандо Алонсо хочет выиграть Ралли Дакар