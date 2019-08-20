Впечатляющее мастерство! Даже если сам он не был за рулем.

Профессиональный пилот, инструктор и штурман Миша Чарудин проехал одну из самых длинных и опасных трасс в мире в качестве штурмана с завязанными глазами. Ни одной ошибки!

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Последние пять лет Миша Чарудин работает на Нюрбургринге и, по его словам, каждый год проходит трассу около 1000 раз. В сопроводительном тексте к видео, размещенного на личном канале в YouTube содержится краткий комментарий:

"- Эй, Миша, а слабо проехать Нюрбургринг вслепую?

- Сейчас проверим!"

Как можно увидеть в самом ролике, "Северную Петлю" он действительно знает наизусть. С работой штурмана для пилота суперкара Mercedes-AMG GT R он справился на "отлично". При просмотре видео обратите внимание на скорость. Всю трассу автомобиль со "слепым" штурманом прошел примерно за 7 минут – неплохое время даже для некоторых зрячих гонщиков.

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