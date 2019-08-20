Вражаюча майстерність! Навіть якщо сам він не був за кермом.

Професійний пілот, інструктор та штурман Міша Чарудін проїхав одну з найдовших і небезпечних трас в світі в якості штурмана з зав'язаними очима. Жодної помилки!

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Останні п'ять років Міша Чарудін працює на Нюрбургрінгу і, за його словами, кожного року проходить трасу близько 1000 разів. У супровідному тексті до відео, розміщеного на особистому каналі у YouTube міститься короткий коментар:

“- Агов, Міша, а слабо проїхати Нюрбургрінг наосліп?

- Зараз перевіримо!”



Як можна побачити у самому ролику, “Північну Петлю” він і справді знає напам'ять. Із роботою штурмана для пілота суперкара Mercedes-AMG GT R він впорався на “відмінно”. При перегляді відео зверніть увагу на швидкість. Усю трасу автомобіль зі “сліпим” штурманом пройшов приблизно за 7 хвилин – непоганий час навіть для деяких зрячих гонщиків.

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