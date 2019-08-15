Гірське містечко з вузькими звивистими вулицями так і манить піддати газу. Ці хлопці роблять це легально і на професійному рівні.

Портал Biser3a на своєму каналі в YouTube висвітлює змагання з хілл-клаймбінгу, які проводяться у невеличкому містечку Уаді Шахрур в Лівані.

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Змагання проводились прямо в центрі міста Уаді Шахрур. Для цього частину вулиць просто перекрили для руху. Найкращих пілотів та їх заїзди показали на відео.



Переможцем Wadi Chahrour Hillclimb Racing став Мішель Фегалі з команди Motortune Racing, який виступав на BMW 330 CI у кузові E46. Під час заїзду він показав справді азартну манеру водіння, вправність та ефектне й ефективне використання заднього приводу для дріфту.

Виступ Фухада Фегалі на Mitsubishi Evo VIII:



Виступ Рішара Брагіма на Renault Clio Williams:



Роні Дерауї на Nissan 350z:







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