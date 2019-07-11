На розгін до сотні деяким з них потрібно лише 1,5 секунди.

Зовсім недавно на військовому аедромі Луцьку пройшли змагання ProUDRS. На них зібрались найшвидші і потужні автомобілі України та східної Європи.

Команда "Суми Рейсінг Тім" знайомить з цікавими автомобілями, яких тут було дуже багато – ЗАЗ GTR, NIVA потужністю 1000 к.с .; прибалтійський Fiat Topolino 1700 к.с., Nissan GT-R "Годзіла" 1500 к.с., польський Corvette 3000 к.с., про-мод "Характерник" 4000 к.с., та багато інших крутих тачок.

Бійня обіцяла бути знатної, так і вийшло – в деяких авто тріснули рами, розірвані редуктори, перегоріли поршні та виривались мотори.

Нагадаємо, як прошли перегони у 333 км на старих "Запорожцях".