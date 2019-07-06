Відеозвіт від блогерів Veddro про участь у екстремальних перегонах на старих "Запорожцях".

Ведучі відеоканалу Veddro вирішили взяти участь у перегонах "ЗАЗо-треш". Це змагання на старих "Запорожцях" до 1990 року виготовлення, які мають бути в оригінальному технічному стані. Автори придбали ЗАЗ-968 М гірчичного кольору та назвали його "Горинич". Вони відремонтували машину та підготували до далекої поїдки.

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Мета перегонів "ЗАЗо-треш" – проїхати з Києва в Чернігів та назад першими. При цьому треба фотографувати задані точки, через які потрібно проїхати. В змаганнях взяли учать 12 екіпажів.

Дивіться відео перегонів "ЗАЗо-треш" від відеоблогерів Veddro:

Автори відеоканалу планують поїхати на цьому "Запорожці" у далеку подорож.

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