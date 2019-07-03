У Пістині Івано-Франківської області на продаж виставлено дуже незвичайний ЛуАЗ-969М 1990 року. Український позашляховик перетворили в шестиколісний пікап.

У ЛуАЗ зрізали задню частину і поставили вантажний кузов. Загалом, вийшов такий собі зменшений шестиколісний “Гелендваген”.

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До слова, тюнінг ЛуАЗ “під Гелик” досить-таки популярний. Хоча нам чомусь здається, що в цьому випадку творці авто, швидше за все, не думали про Mercedes, а просто хотіли побудувати практичний пікап.

Машина, до речі, недорога - за неї просять всього 1500 доларів. До речі, свого часу на ЛуАЗі робили шестиколісний авто, правда на базі більш сучасної моделі 1301.

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