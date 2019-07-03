В Пистыне Ивано-Франковской области на продажу выставлен очень необычный ЛуАЗ-969М 1990 года. Украинский внедорожник превратили в шестиколесный пикап.

В ЛуАЗ срезали заднюю часть и поставили грузовой кузов. В общем, получился некий уменьшенный шестиколесный Гелендваген.

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К слову, тюнинг ЛуАЗ под Гелик довольно-таки популярен. Хотя нам почему-то кажется, что в этом случае создатели авто, скорее всего, не думали о Mercedes, а просто хотели построить практичный пикап.

Машина, кстати, недорогая - за нее просят всего 1500 долларов. Кроме того, в свое время на ЛуАЗе делали шестиколесный авто, правда, на базе более современной модели 1301.

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