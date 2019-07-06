Видеоотчет от блогеров Veddro об участии в экстремальных гонках на старых "Запорожцах".

Ведущие видеоканала Veddro решили принять участие в гонке "ЗАЗо-трэш". Это соревнования на старых "Запорожцах" до 1990 года изготовления, которые должны быть в оригинальном техническом состоянии. Авторы приобрели ЗАЗ-968 М горчичного цвета и назвали его "Горыныч". Они отремонтировали машину и подготовили к дальней поездкой.

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Цель гонки "ЗАЗо-трэш" – проехать из Киева в Чернигов и обратно первыми. При этом надо фотографировать заданные точки, через которые нужно проехать. В соревнованиях приняли участие 12 экипажей.

Смотрите видео гонки "ЗАЗо-трэш" от видеоблогеров Veddro:

Авторы видеоканала планируют поехать на этом "Запорожце" в далекое путешествие.

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