Команда "Суми Рейсінг Тім" розповіла, як доробили болід ZAZ-GTR для цьогорічного сезону з драг-перегонів.

Автомобіль для драг-перегонів, який створив житель міста Суми Сергій, серйозно доробили. Адже після минулого сезону в нього тріснув коленвал двигуна від Ford Shelby об'ємом 5,4 л та один з циліндрів. Також підняли двигун для покращення старту.

Окрім того, в Києві спробували заміряти потужність автомобіля, однак під час тестів колесо почало пробуксовувати, нагрілось та тріснуло. Тому поміряти потужність не вдалось.

А от вирахувати витрату пального для цього авто в зручних для автомобілістів одиницях змогли! Вона складає приблизно 700 л на 100 км шляху!

Нагадаємо, що в в Харкові збудували позашляховик з двигуном на 2500 сил..