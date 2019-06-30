Команда "Сумы Рейсинг Тим" рассказала, как доделали болид ZAZ-GTR для нынешнего сезона по драг-гонкам.

Автомобиль для драг-гонок, который создал житель города Сумы Сергей, серьезно доработали. Ведь после прошлого сезона у него треснул коленвал двигателя Ford Shelby объемом 5,4 л и один из цилиндров. Также подняли двигатель для улучшения старта.

Кроме того, в Киеве попытались замерить мощность автомобиля, однако во время тестов колесо начало пробуксовывать, нагрелось и треснуло. Поэтому померить мощность не удалось.

А вот высчитать расход топлива для этого авто в удобных для автомобилистов единицах смогли! Она составляет примерно 700 л на 100 км пути!

Нагадаємо, що в в Харкові збудували позашляховик з двигуном на 2500 сил..