На разгон до сотни некоторым из них нужно лишь 1,5 секунды.

Совсем недавно на военном аеродроме Луцка прошли соревнования ProUDRS. На них собрались самые быстрые и мощные автомобили Украины и Восточной Европы.

Команда "Сумы Рейсинг Тим" знакомит с интересными автомобилями, которых здесь было очень много – ЗАЗ GTR, NIVA мощностью 1000 л.с.; прибалтийский Fiat Topolino 1700 л.с., Nissan GT-R "Годзилла" 1500 л.с., польский Corvette 3000 л.с., про-мод "Характерник" 4000 л.с., и многие другие крутые тачки.

Бойня обещала быть знатной, так и получилось – у некоторых авто треснули рамы, разорваны редукторы, перегорели поршни и вырывались моторы.

Напомним, как прошли гонки в 333 км на старых "Запорожцах".