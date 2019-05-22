Монстра под названием "Характерник", у которого под капотом 4000 лошадиных сил, создали для драг-рейсинга.

В Умани состоялся первый этап Профессиональной украинской драг-рейсинг серии (гонки на четверть мили), на котором было замечено много эксклюзивных авто. В частности, Сергей Билык привез на соревнования сконструированный в Украине драгстер класса ProMod под названием "Характерник". Внешне он напоминает Chevrolet Camaro, хотя на самом деле создан "с нуля". Аппарат обошелся владельцу в $450 тыс.

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На первом этапе драг-гонки "Характерника" пока испытывали. На нем ездили с минимальным (0,1 бара) давлением надува. Однако даже с такими настройками его двигатель V8 мощностью 600 к.с. продемонстрировал ураганную динамику. Он проехал четверть мили за 10 секунд, достигнув скорости 254,27 км/ч на финише.

При массе в 1200 кг автомобиль имеет избыточную мощность, однако нынешний этап – это только "проба пера". С помощью большего давления турбонаддува автомобиль может развивать до 4000 лошадиных сил мощности! Таких результатов он может достичь на следующих гонках, которые состоятся в Виннице.

Напомним, что в Украине установили рекорд экономичного вождения.