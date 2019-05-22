Монстра під назвою "Характериник", який має під капотом 4000 кінських сил, створено для перегонів у драг-рейсінг.

В Умані відбувся перший етап Професійної української драг-рейсінг серії (перегони на чверть милі), на якому було помічено багато ексклюзивних авто. Зокрема, Сергій Білик привіз на змагання сконструйований в Україні драгстер класу ProMod під назвою "Характерник". Зовні він нагадує Chevrolet Camaro, хоча насправді створений "з нуля". Апарат обійшовся власнику у $450 тис.

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На першому етапі драг-перегонів "Характерника" поки що випробовували. На ньому їздили з мінімальним (0,1 бари) тиском надуву. Однак навіть з такими налаштуваннями його двигун V8 потужністю 600 к.с. продемонстрував ураганну динаміку. Він проїхав чверть милі за 10 секунд, досягнувши швидкості 254,27 км/год на фініші.

За маси в 1200 кг автомобіль має надлишкову потужність, однак нинішній етап – це лише "проба пера". За допомогою більшого тиску турбонадуву автомобіль може розвивати до 4000 кінських сил потужності! Таких результатів він може досягти на наступних перегонах, які відбудуться в Луцьку.

Нагадаємо, що в Україні встановили рекорд з економічного водіння.