Економічне водіння в реальних умовах буде ставати все більш затребуваною дисципліною. Цьому сприяє не тільки зростання цін на паливо, але і бажання свідомих водіїв зберегти природу від згубного впливу вихлопних газів.

Вже п'ятий раз компанія Автопассаж, офіційний дилер Peugeot в Україні, проводить еко-ралі на автомобілях марки Peugeot. Але цього разу формат змагань зазнав серйозних змін.

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Перед стартом один з журналістів намагається з'ясувати у професіонала рецепт економного водіння

Якщо раніше змагання проходили тільки на трасі, і не були прив'язані до часу, то в цьому році учасникам доводилося їздити по місту, прориватися крізь п'ятничні пробки і при цьому вкластися в заданий час. Крім того кожен екіпаж міг самостійно вибрати маршрут. Контролювався лише час прибуття на позначену точку.

При поділі на класи враховувався тільки обсяг і тип двигуна

Автомобілі учасників були розділені на класи. Всі бензинові машини були обладнані бензиновим двигуном 1,2 л. і виступали в одному класі. Дизельних класу було два – 1,6 і 2,0 л. Причому останній був найчисленнішим і налічував шість автомобілів.

Серед учасників були клієнти компанії Автопассаж, журналісти і навіть професійні водії, які традиційно їхали поза загального заліку і показали найкращі результати.

Стартували учасники у довільному порядку

Перша ділянка була виключно міською. Маршрут починався від Автопасажу на вулиці Богатирській і закінчувався На виїзді з Києва в бік Житомира. Тут не було зафіксовано рекордних показників, адже в п'ятницю навіть вранці основні київські дороги заповнені автомобілями і подекуди виникають затори.

Наступний Check Point був у місті Радомишль – належало подолати близько 100 кілометрів по трасі. І тут у учасників було кілька способів заощадити. Деякі вирішили поліпшити аеродинаміку авто – склали зовнішні дзеркала, зняли щітки склоочисників і намагалися триматися в "аеродинамічному мішку" вантажівок, які рухалися зі швидкістю близько 90 км\год. Інші їхали повільніше і з працею вклалися у відведений організаторами. Але результати тих, хто їхав повільніше, виявилися кращими.

В перерві між заїздами учасники змагань оглянули замок і взяли участь у виготовленні паперу з водяними знаками за старовинними рецептами

Найдовшою і найскладнішою виявивилася остання ділянка від замку Радомисль до дилерського центру Peugeot на вулиці Богатирській в Києві. Складність полягала в тому, що час прибуття збігався з піком вечірніх пробок. Відповідно величезна частка успіху завісила від завантаженості обраного маршруту.

Ті, хто зумів об'їхати пробки (нехай навіть збільшивши відстань), заощадили не тільки час, але і дорогоцінні краплі палива. А ті хто застряг в заторах показали набагато гірший результат. До того ж деякі з них не вклалися у відведений організаторами.

Екіпаж виступав поза заліком показав кращий результат і встановив рекорд економічності в реальних умовах

Кращий результат (2,6 л. на 100 км.) традиційно показали професіонали, що їхали поза заліком. Максимально наближені до реальної експлуатації умови в цьому році погіршили їх показники отримані в попередніх заїздах, які проходили тільки на трасі. Тоді їм вдавалося показати витрату у 2,2 л. на 100 км.