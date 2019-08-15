Горный городок с узкими извилистыми улицами так и манит поддать газу. Эти ребята делают это легально и на профессиональном уровне.

Портал Biser3a на своем канале в YouTube освещает соревнования по хилл-клаймбингу, которые проводятся в небольшом городке Уади Шахрур в Ливане.

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Соревнования проводились прямо в центре города Уади Шахрур. Для этого часть улиц просто перекрыли для движения. Лучших пилотов и их заезды показали на видео.

Победителем Wadi Chahrour Hillclimb Racing стал Мишель Фегали из команды Motortune Racing, выступавший на BMW 330 CI в кузове E46. Во время заезда он показал действительно азартную манеру вождения, ловкость, эффектное и эффективное использование заднего привода для дрифта.

Выступление Фухада Фегали на Mitsubishi Evo VIII:



Выступление Ришара Брагима на Renault Clio Williams:



Рони Дерауи на Nissan 350z:

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