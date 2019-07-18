Знакомьтесь с самыми интересными способами утолить свою жажду скорости.

Пространство виртуального мира уже давно стало больше во много раз реального земного. Здесь можно познакомиться с лучшими автомобилями современности, одолеть Льюиса Хэмилтона в Формуле 1 и Кена Блока в дрифте. Можно устроить настоящее месиво на дороге, показать невероятные трюки на асфальте, грязи и в воздухе. Здесь можно даже садиться пьяным за руль, ведь за мгновение игра продолжится.

Детские

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Новый релиз хитовой игры для детей и взрослых, которая появилась еще в 1999 году. Веселые гонки на супер-картах с бустерами и препятствиями позволят хорошо провести время в компании или наедине. Игра имеет режим “разделенный экран”.

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Team Sonic Racing

Прямой конкурент Креша Бандикута и его команды. Знакомый анимационный герой предлагает посоревноваться на сверхзвуковых скоростях, в атмосфере дружеского соревнования.



Mario Kart 8 Deluxe

Коварные и веселые гонки с героями “Марио”. Вместе с “Соником” и “Крашем” гонки от Марио составляют “классическую” троицу.

Симуляторы

F1 2019

Отличается непревзойденной графикой, реализмом и полным виртуальным соответствием FIA Formula 1. Новейшие модели машин, лучшие гонщики и все формульные трассы мира в распоряжении игрока.



Drift19

Самый масштабный дрифт-симулятор с широкими возможностями “ручного” тюнинга автомобилей. Большое количество трасс и автомобилей на выбор порадуют тех, кому жалко жечь шины “в реале”.



Dirt Rally 2.0

Основная дисциплина этого симулятора – ралли-кросс. Детализированная графика с реалистичным поведением болида на разных поверхностях, соревнования в разных режимах, официальные автомобили.



Project Cars 2

Кольцевые гонки класса GT3. Все лучшее, что есть в гонках данной серии, можно получить от этой игры.



Kartkraft

Профессиональный картинг в виртуальном мире. Огромная коллекция моделей и треков, реалистичность и приятная картинка позволяют познакомиться с этим видом автоспорта и использовать его как тренировочный симулятор.

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MudRunner

Игра для неторопливых игроков, которые любят аркадный стиль игры, миссии, родное бездорожье и полноприводные машины советских времен.



Forza Horizon 4

Наибольший список доступных для игры самых горячих суперкаров и гиперкаров современности, захватывающая графика и огромный виртуальный мир.



NASCAR Heat 3

Гонки по кругу только на первый взгляд простые. 750-сильные сверхлегкие спорткары требуют постоянного контроля и крепкой руки.



Need For Speed: Payback

Need For Speed – самая успешная гоночная серия компьютерных игр в мире и одна из самых успешных игровых медиафраншиз за всю историю. Payback является уже 24-й игой NFS, которая снова увлекает, как впервые.

Фантастика

Grip: Combat Racing

Фантастическая игра с яркой графикой и трехмерными трассами. В гараже пилота могут быть не только мощные спорткары неизвестных марок, но и гоночные воздушные глайдеры. Автомобили могут ездить “вверх дном” и оборудованы системой Нитро, поэтому все, что нужно – давить на газ и постараться не попасть в ловушки противников.



Rocket League

Автомобильный футбол или автомобильное поло? Ни то, ни другое. Это рокетбол.



Dangerous Driving

Игра для тех, чье второе имя – опасность. Гони, трощи, побеждай!

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Onrush

Надоело разбивать машины на автострадах? Попробуйте делать то же самое с летучими глайдерами на гиперскоростях в извилистых тоннелях.



Xenon Racer

Микс реальных машин и фантастических аппаратов, которые ездят и летают, футуристические трассы в таких городах, как Дубаи и Токио, и высокие скорости держат в напряжении, а яркая картинка с многочисленными деталями приковывает взгляд.

In Game

Grand Theft Auto V

Чтобы принять участие в нелегальных гонках на ночных улицах или велосоревнованиях в горах, игрокам нужно сначала получить необходимые навыки, выполняя соответствующие сюжетные миссии. Соревноваться можно на асфальте, бездорожье, на воде и в воздухе.

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