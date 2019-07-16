Рекордное время проведения замены шин и дозаправки показали механики команды Red Bull на Гран При Великобритании.

Гран При Великобритании отметился несколькими рекордами, среди которых шестая победа Льюиса Хэмилтона, рекордное время квалификации и самый быстрый пит-стоп в истории “Королевских гонок”.

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Механики команды Red Bull во время остановки Пьера Лозунге на 12-м круге выполнили свою работу за потрясающие 1,91 секунды. Это достижение было отмечено наградой от DHL.

Прежний рекорд самого быстрого пит-стопа был установлен в 2016 году механиками команды Williams. Он составлял 1,92 секунды. Разница тем более значима, если учесть, что за последние три года масса шин формульного болида выросла с трех килограммов до 4-4,5. То есть менять их стало сложнее физически.



Механики Red Bull также хорошо показали себя во время пит-стопа Макса Ферстаппена на 13-м круге болид обслужили за 1,96 секунды.

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