Рекордний час проведення заміни шин та дозаправки показали механіки команди Red Bull на Гран Прі Великобританії.

Гран Прі Великобританії відзначилось кількома рекордами, серед яких шоста перемога Льюїса Хемілтона, рекордний час кваліфікації та найшвидший піт-стоп в історії “Королівських перегонів”.

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Механіки команди Red Bull під час зупинки П'єра Гаслі на 12-му колі виконали свою роботу за вражаючі 1,91 секунди. Це досягнення було відзначено нагородою від DHL.



Колишній рекорд найшвидшого піт-стопу був встановлений у 2016 році механіками команди Williams. Він становив 1,92 секунди. Різниця тим більш значуща, якщо зважити на те, що за останні три роки маса шин формульного боліда зросла з трьох кілограмів до 4-4,5. Тобто міняти їх стало складніше фізично.



Механіки Red Bull також добре показали себе під час піт-стопу Макса Ферстаппена на 13-му колі – болід обслужили за 1,96 секунди.

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