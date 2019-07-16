Шостий президент України Володимир Зеленський записав відеоролик знаходячись за кермом електромобіля Tesla Model X що їхав містом.

Цікаво, що в декларації Володимира Зеленського Tesla Model X не значиться. Натомість у ній вказані Range Rover 2016 року випуску та Mercedes-Benz S 500 4 4Matic 2014 року випуску.

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На відео видно, що автомобіль Tesla Model X рухається по бульвару Лесі Українки в сторону Бессарабського ринку.

У коментарях користувачі FB припускають, що Tesla Model X, за кермом якої знаходиться Володимир Зеленський, належить голові адміністрації президента Андрію Богдану. Найдешевша версія Tesla Model X у США (за даними офіційного сайту tesla.com) коштує 84 990 доларів, найдорожча – 124 990 доларів.

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Користувачі FB зауважують, що запис відеороликів під час руху автомобіля у місті законом не заборонений, але може бути небезпечним. “Питання в водінні. Їде він, цілком ймовірно, на Tesla Model X. (Судячи з емблеми на кермі і характерному лобовому склу.) Машина, швидше за все, Богдана, у нього якраз така (показував журналістам плюсів). Але підозріло високо сидить в порівнянні з іншими машинами. Це все-таки кросовер, а не рамний позашляховик або бус. Як гадаєте, чи не по кіношної чи технології авто поставили на платформу, і лише імітують водіння? До того ж, в деякі моменти на дорогу Зеленський ну зовсім не дивиться. Я, звичайно, розумію, що там автопілот, але тим не менше ... А вже досвід-то застосування кіношних технологій у цих хлопців є”, припускає адвокат Вадим Володарский.

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