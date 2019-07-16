Шестой президент Украины Владимир Зеленский записал видеоролик, находясь за рулем электромобиля Tesla Model X, который ехал по городу.

Интересно, что в декларации Владимира Зеленского Tesla Model X не значится. Зато в ней указаны Range Rover 2016 года выпуска и Mercedes-Benz S 500 4Matic 4 2014 года выпуска.

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На видео видно, что автомобиль Tesla Model X движется по бульвару Леси Украинки в сторону Бессарабского рынка.

В комментариях пользователи FB предполагают, что Tesla Model X, за рулем которой находится Владимир Зеленский, принадлежит главе администрации президента Андрею Богдану. Самая дешевая версия Tesla Model X в США (по данным официального сайта tesla.com) стоит 84 990 долларов, самая дорогая – 104 990 долларов.

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Пользователи FB замечают, что запись видеороликов во время движения автомобиля в городе законом не запрещена, но может быть опасной.

“Вопрос в вождении. Едет он, вполне вероятно, на Tesla Model X. (Судя по эмблеме на руле и характерному лобового стеклу). Машина, скорее всего, Богдана, у него как раз такая (показывал журналистам Плюсов). Но подозрительно высоко сидит по сравнению с другими машинами. Это все-таки кроссовер, а не рамный внедорожник или бус. Как думаете, не по киношной ли технологии авто поставили на платформу, и лишь имитируют вождение? К тому же, в некоторые моменты на дорогу Зеленский ну совсем не смотрит. Я, конечно, понимаю, что там автопилот, но тем не менее ... А уж опыт-то применения киношных технологий у этих ребят есть”, – предполагает адвокат Вадим Володарский.

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