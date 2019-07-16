Схоже, в когось була бурхлива вечірка...

Вкрай незвичайні знахідки були виявлені у позашляховику Ford Expedition, що перебував у розшуку. Окрім парочки злочинців у машині були контейнер з радіоактивним порошковим ураном, гримучу змію та відкриту пляшку бурбона.

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У місті Гатрі в американському штаті Оклахома поліцейські зупинили Ford Expedition, який з недавніх пір значився в угоні. За кермом автомобіля знаходився Стівен Дженнінгс, а поруч сиділа його подружка Рейчел Рівера. Чоловік мав недійсне водійське посвідчення, а його супутниця виявилась раніше судимою за незаконне володіння зброєю. Та значно цікавше, що копи виявили при обшуку машини.

Офіцери знайшли в салоні відкриту пляшку бурбона Kentucky Deluxe, контейнер з радіоактивним порошковим ураном і тераріум з гримучою змією. Незареєстрований пістолет, знайдений у бардачку машини, був не таким вже й сюрпризом для поліцейських.

Звідки в машині взявся уран, парочка пояснити не змогла. До гримучої змії питань не виникло.

Стівену Дженнінгсу були висунуті звинуватили в угоні, перевезенні відкритої пляшки спиртного в салоні і водінні з недійсним водійським посвідченням. А Рейчел Рівері, як порушниці умов дострокового звільнення, загрожує повернення до в’язниці через пістолет, знайдений в авто.

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