В Індії з пластику, який рибалки виловлюють з океану, вже побудували 34 тисяч кілометрів доріг.

Це стало можливо завдяки плану, який розробила міністр рибальства штату Керала Дж. Мерсикутті Амма, пише World Economic Forum.

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За даними видання, під її керівництвом уряд штату почав кампанію під назвою "Чисте море", яка навчає рибалок збирати пластик і повертати його на берег.

Така потреба виникла через те, що кожен з 1,3 мільярда жителів Індії щорічно використовує близько 11 кг пластику – більша його частина потрапляє в Індійський океан і Аравійське море. Як наслідок ці відходи завдають шкоди рибі і іншим мешканцям водойм.

У рамках плану тільки у перші 10 місяців рибалки виловили з Аравійського моря близько 25 тонн пластику, у тому числі 10 тонн поліетиленових пакетів та пляшок.

Всі ці відходи рибалки доставляли на сушу, де їх подрібнювали і переробляли на матеріал для покриття доріг. Завдяки цьому вдалося ще й закатати згадані 34 тисяч кілометрів доріг "пластиковим" покриттям. Більшість з цих шляхів - місцевого значення.

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Варто відзначити, що таке покриття стає все більш популярним, оскільки воно робить дороги більш стійкими до спеки. Температура плавлення для пластикових доріг становить близько 66° C, порівняно з 50° C для звичайних доріг.

Використання переробленого пластику є більш дешевою альтернативою звичайним пластиковим добавкам для дорожніх покриттів. На кожен кілометр пластикової дороги використовується мільйон пластикових пакетів, що дозволяє заощадити близько однієї тонни асфальту. Кожен кілометр коштує приблизно на 8% менше, ніж звичайна дорога.

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