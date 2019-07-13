Багато хто з нас не уявляє автомобіля з прозорими вікнами і перше, що робить після покупки чергової машини – відправляються на тонування.

З усіх технологій зниження світлопроникності скла в Україні сьогодні домінує обклеювання плівкою. Про неї і поговоримо, залишивши "за кадром" напилення, піскоструйку і додавання пігменту в розплав скла.

Вважається, що темне скло перешкоджає парниковому ефекту, і салон менше нагрівається. Але чи не компенсується ця обставина нагріванням самого скла?

Ще раз подумайте, наскільки щільне тонування вам потрібне і чи потрібне воно взагалі. Можливо, вам не потрібне тонування "в нуль" або буде достатньо затонувати лише задню частину салону. Видалити плівку зі скла не дуже просто і не дуже дешево – а вам можуть швидко набриднути претензії поліції і повороти навпомацки в нічний час.

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Якщо ви вирішили затонуватися за законом – тобто в межах дозволеної ПДР і ДСТУ світлопроникності (конкретно див. нижче) постарайтеся переконатися, що запропонована вам плівка саме така – наприклад, вивчивши супровідні документи.

Використовуйте якомога якіснішу плівку. Дешевий матеріал швидко вигоряє на сонці і замість "крутого вигляду" машина стає неохайною: з мутними бузковими вікнами і вуаллю з подряпин на склі.

Розгляньте варіант самостійної покупки плівки (наприклад, в інтернеті) та її подальшої поклейки у професіоналів. Справа в тому, що в невеликих містах асортимент плівок у поклейщиків може бути обмежений.

Вивчіть вимоги законодавства, що регламентує ступінь затемнення скла та методику його перевірки. Також добре було б обзавестися роздруківкою з витягами з відповідних законів. Це може стати в нагоді в разі претензій з боку поліцейських.

Малюнок-вітраж на склі можна трактувати як тонування з різним ступенем світлопропускання. Втім, до задніх бічних стекол у інспекторів претензій зазвичай не виникає.

Питання прозорості автомобільного скла та ступінь їх допустимої світлопроникності в Україні у 2019 році регламентується Правилами дорожнього руху (п. 31.4.7), Законом про дорожній рух и ДСТУ 5727-88 (розділ 2.2.7.8). Якщо говорити узагальнено, то лобове скло повинно мати ступінь світлопропускання не нижче 75%, решта вікон – не нижче 70% (тобто скло повинно поглинати відповідно до 25% і 30% світла). Дзеркальне покриття скла заборонене в принципі.

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Приблизно такий вигляд має шкала ступеня світлопропускання у відсотках. Заводське тонування зазвичай відповідає 70% і вище.

Передбачене за рух у авто зі склом, що не відповідає цим вимогам, покарання – штраф 340–425 грн. Але якщо бути вірним букві закону, щоб накласти такий штраф, поліцейський повинен провести замір світлопропускної здатності спеціальним приладом. Замір повинен проводитися за певних умов, забезпечити які поза лабораторією нелегко: температура +20о С, вологість повітря 40 – 80%, атмосферний тиск 80-106 кПа, безперебійне живлення 12 вольт.

Рекомендація Авто24

Найпроблемніший момент в питанні тонування – загроза штрафу від поліції. З одного боку, особливості українського законодавства такі, що строго за законом оштрафувати водія за надто темні скла дуже непросто. З іншого – поліцейські на лінії далеко не завжди переймаються методиками вимірювань та іншими формальностями, а поспішають виписати штраф без зайвих розмов. Якщо ви вмієте відстоювати свої права і готові робити це прямо на дорозі, можете сміливо вирушати на тонування.

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