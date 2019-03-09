Контроль лобового скла входить в обов'язковий перелік перевірок для автомобіля під час регламентного ТО в дилерських центрах. Майте це на увазі, якщо обслуговуєте машину самостійно, не заглядаючи до приписів автовиробника.

Здавалося б, з чого раптом “лобовусі” стільки честі? “Перевірка оглядовості: стан вітрового скла і дзеркал заднього виду” – буквально так і написано в регламенті планового ТО, в одному ряду з контролем гальмівної системи, рульового управління та іншого, від чого залежить безпека.

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З одного боку, зрозуміло, що тріщин і сколів, які можуть спровокувати їх розвиток, на склі бути не повинно, але виявляється, сервісмени мають на увазі не тільки явні пошкодження. А що ж потрібно шукати на лобовому склі, і чому погано, якщо є якісь дрібні дефекти?

Тріщини і сколи

На лобовому склі в зоні роботи склоочисників не повинно бути ніяких тріщин, про що говорять українські ПДР і ДСТУ 3649:2010 “Колісні транспортні засоби”. Але навіть якщо допустити, що зараз технічний стан автотранспорту ніхто по суті не контролює, в ідеалі тріщин бути не повинно, ні в зоні двірників, ні за її межами.

Походження тріщин на лобовому склі різне. Багатьох можна було б уникнути, якщо вчасно "залікувати" маленький скол від удару каменем.

Тому що будь-яка тріщина в будь-який момент може розвинутися і обмежити огляд водієві. Правда, для себе можна підстрахуватися, засверливши краї тріщини і виключивши таким чином ймовірність її розвитку.

Глибокі подряпини

Несправні або дуже брудні двірники можуть залишати подряпини на склі, причому настільки глибокі, що вони заважають водієві бачити дорогу. Їздити з ними погано, оскільки при зустрічному світлі (фари, низьке сонце) вони підсвічуються і сильно обмежують видимість водієві. У деяких випадках подряпини можна усунути поліруванням, хоча це послуга не з дешевих і не з найпоширеніших.

Грубі подряпини від двірників прибрати важко, але їх можна уникнути, якщо вчасно замінювати двірники на нові і якісні.

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Затертості

Лобове скло, яке часто терли сухою ганчікою або мили з малою кількістю води, покривається мережею дрібних, майже невидимих подряпин. Насправді це дуже неприємна обставина, хоча не всі це розуміють. Справа в тому, що ці мікроподряпини при зустрічних променях світла фар або низького сонця утворюють на склі великі “засвіти”, відблиски, які погіршують огляд уперед. Погіршують серйозно, безальтернативно, буквально засліплюючи водія, і випадків ДТП з цієї причини предостатньо.

Затертості від часу і варварських мийок "на суху" погіршують видимість через лобове скло в нічний час.

Тому якщо скло настільки старе, що затерто від безлічі мийок, його можна вважати небезпечним і краще замінити. В принципі, проблему можна вирішити і поліруванням, і в деяких випадках це буде більш прийнятний варіант.

Рекомендація Авто24

Ставтеся до лобового скла серйозно. Можливо, ви вже звикли до того, що на вашій машині воно затерте і сильно відблискує, і думаєте, що інакше і бути не може. Тому для порівняння проїдьте в схожих умовах на автомобілі з новою “лобовухою” – і виявиться, що навіть при зустрічних фарах, що світять вам в очі, через неподряпане скло можна бачити більшу частину дороги. Ну і про чистоту не забувайте: кожного разу, коли миєте скло зовні, робіть це і зсередини.

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