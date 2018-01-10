Зовнішню рекламу, яка пропонує послуги всіляких СТО, можна зустріти буквально на кожному куті. Інтернет рясніє всілякими сайтами автосервісів. Але вибрати оптимальний автосервіс для свого автомобіля все ж не так просто, як здається.

Орієнтуватися на рекламу в Мережі, так само як і на зовнішню рекламу, можна лише для того, щоб відшукати місце розташування автосервісу, який вас цікавить.

Оптимальним рішенням у справі пошуку автосервісу будуть рекомендації знайомих. Причому краще, якщо ці знайомі використовують автомобіль того ж бренду, що і у вас. Якщо таких знайомих немає, можна почитати форуми. Але не варто сильно довіряти розміщеній там інформації – часто це прихована реклама, або ж "чорний піар".

Але, навіть отримавши рекомендацію, що заслуговує довіри, варто зрозуміти, якого типу цей самий автосервіс, які у нього переваги і недоліки. Умовно можна розділити всі автосервіси на чотири види: офіційні, спеціалізовані, універсальні, індивідуальні. У кожному з них по порядку.

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Офіційні

Офіційні сервіси часто вважають найбільш компетентними і професійними. Це правда, але лише частково. Дійсно, офіційний сервіс має "вихід" на автовиробника і першим отримує інструкції та рекомендації по ремонту та технічному обслуговуванню нових моделей. Співробітники фірмового автосервісу найчастіше проходять різноманітні тренінги і навчання. Ну і, нарешті, офіційний сервіс використовує тільки оригінальні комплектуючі та витратні матеріали.

Всі ці фактори не тільки роблять його не лише дуже компетентним, але і самим дорогим. Крім того, за даних переваг випливають і головні недоліки. По-перше, на офіційних сервісах досить сильна плинність кадрів - люди приходять, навчаються і йдуть. По-друге - занадто високі ціни. Щоб утримати персонал, потрібно сплачувати високі зарплати, а це відбивається на прайсах. Ціни, у свою чергу відбиваються на кількості клієнтів. Зберегти цей баланс вдається далеко не всім офіціалам. Використання виключно оригінальних запчастин і витратних матеріалів теж не завжди вигідно для клієнта. Часто це необгрунтовано дорого. Крім того, позбавляє автолюбителя можливості вибору.

Таким чином, клієнтом фірмового сервісу є сенс залишатися, поки машина нова і на гарантії. Або ж треба продіагностувати проблему, яка непідвладна іншим автосервісам.

Спеціалізовані

Спеціалізовані автосервіси, як правило, займаються обслуговуванням однієї або декількох марок. Часто фахівці таких сервісів "фанатичні" - вони не визнають інші марки і не беруть їх на роботу. Вони не мають прямих "виходів" на автовиробника. Але це не має великого значення, оскільки працювати їм доводиться з автомобілями, у яких вже закінчився гарантійний період. Відповідно вся необхідна інформація по них вже є на вільний доступ. Вони мають великий досвід по роботі з конкретною маркою, не обтяжені строгими інструкціями заводу виробника і можуть використовувати абсолютно будь-які запчастини та витратні матеріали. Як правило, в таких автосервісах цінова політика гнучка.

Існує спеціалізація за видами робіт. Наприклад, є сервіси, які займаються виключно автоматичними коробками передач або тільки ремонтом рульових рейок. Часто інші СТО використовують такі сервіси як підрядників – віддають їм на ремонт або відновлення зняті з автомобіля вузли та агрегати. Але можна в такі сервіси звертатися й самостійно.

Ставати клієнтом сервісів, які спеціалізуються на певній марці, є сенс власникам "свіжих" автомобілів, у яких вже закінчився гарантійний період. Також спеціалізовані СТО краще за інших справляються з пошуком і усуненням складних несправностей.

Універсальні

Універсальні автосервіси гарні для заміни масла та інших нескладних процедур, що не вимагають особливої кваліфікації. Вся справа в майстерності механіків - бути хорошим фахівцем за всіма автомобілями практично неможливо. Те ж саме стосується великих мережевих сервісів. Незважаючи на яскраві вивіски, велику кількість обладнання іта стерильну чистоту в ремзоні у них не виходить осягнути неосяжне. Поверхнева діагностика та поточне обслуговування – ось доля універсальних автосервісів. За більш-менш серйозні ремонти вони просто не беруться.

Користуватися такими сервісами можна, якщо вони зручно розташовані, а майбутні роботи не вимагають особливої кваліфікації.

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Індивідуальні

Індивідуальний підхід характерний для Кулібіна-одинака. Як правило, такі люди передаються "з рук в руки" і загальній класифікації не підлягають. Багато з них спеціалізуються навіть не на конкретних марках, а всього на декількох моделях, зате знають про них буквально все. Інші просто є фахівцями широкого профілю і не беруться за серйозні ремонти. Треті спеціалізуються на якомусь певному виді робіт. Об'єднує їх те, що своїх клієнтів вони знають давно і можуть запропонувати обслуговування за дуже привабливими цінами.

Користуватися послугами таких майстрів можна, якщо є бажання заощадити на обслуговуванні чи ремонті.

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У підсумку

Вибір з описаних варіантів залежить від багатьох факторів. Зрозуміло, що не має ніякого сенсу старий бюджетний автомобіль вести до офіційних дилерів. Рівно, як і на новенькому преміальному позашляховику їхати до "Кулібіна". Безглуздо з несправністю, яку не змогли знайти в офіційному сервісі, їхати в універсальний автосервіс. Рівно як і мчаться на спеціалізований сервіс через все місто тільки для того, щоб поміняти масло. Кожен конкретний випадок визначає свої критерії пошуку. Але все ж краще обслуговувати автомобіль на одному надійному автосервісі.