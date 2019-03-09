Контроль лобового стекла входит в обязательный перечень проверок для автомобиля во время регламентного ТО в дилерских центрах. Имейте это в виду, если обслуживаете машину самостоятельно, не заглядывая в предписания автопроизводителя.

Казалось бы, с чего вдруг “лобовухе” столько чести? “Проверка обзорности: состояние ветрового стекла и зеркал заднего вида” - буквально так и написано в регламенте планового ТО, в одном ряду с контролем тормозной системы, рулевого управления и прочего, от чего зависит безопасность.

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С одной стороны, понятно, что трещин и сколов, могущих спровоцировать их развитие, на стекле быть не должно, но оказывается, сервисмены имеют в виду не только явные повреждения. А что же нужно искать на лобовом стекле, и почему плохо, если имеются какие-то мелкие дефекты?

Трещины и сколы

На лобовом стекле в зоне работы стеклоочистителей не должно быть никаких трещин, о чем говорят украинские ПДД и ДСТУ 3649:2010 “Колесные транспортные средства”. Но даже если допустить, что в настоящее время техническое состояние автотранспорта никто по сути не контролирует, в идеале трещин быть не должно, ни в зоне дворников, ни вне ее.

Происхождение трещин на лобовом стекле разное. Многих можно было избежать, если вовремя “залечить” маленький скол от удара камнем.

Потому что любая трещина в любой момент могут развиться и ограничить обзор водителю. Правда, для себя можно подстраховаться, засверлив края трещины и исключив таким образом вероятность ее развития.

Глубокие царапины

Неисправные или очень грязные дворники могут оставлять царапины на стекле, причем настолько глубокие, что они мешают водителю видеть дорогу. Ездить с ними нехорошо, поскольку при встречном свете (фары, низкое солнце) они подсвечиваются и сильно ограничивают видимость водителю. В некоторых случаях царапины можно устранить полировкой, хотя это услуга не из дешевых и не из самых распространенных.

Грубые царапины от дворников убрать трудно, но их можно избежать, если вовремя заменять дворники на новые и качественные.

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Затертости

Лобовое стекло, которое часто терли “насухую” или мыли с малым количеством воды, покрывается сетью мелких, почти невидимых царапин. На самом деле это очень неприятное обстоятельство, хотя не все это понимают. Дело в том, что эти микроцарапины при встречных лучах света – фар или низкого солнца – образуют на стекле обширные “засветки”, блики, которые закрывают обзор вперед. Закрывают всерьез, безальтернативно, буквально ослепляя водителя, и случаев ДТП по этой причине предостаточно.

Затертости от времени и варварских моек “на сухую” ухудшают видимость через лобовое стекло в ночное время.

Поэтому если стекло настолько старое, что затерто от множества моек, его можно считать опасным и лучше заменить. В принципе, проблему можно решить и полировкой, и в некоторых случаях это будет более приемлемый вариант.

Рекомендация Авто24

Относитесь к лобовому стеклу серьезно. Возможно, вы уже привыкли к тому, что на вашей машине оно затертое и нещадно бликует, и думаете, что иначе и быть не может. Поэтому для сравнения проедьте в схожих условиях на автомобиле с новой “лобовухой” – и окажется, что даже при встречных фарах, светящих вам в глаза, через неисцарапанное стекло можно видеть большую часть дороги. Ну и о чистоте не забывайте: каждый раз, когда моете стекло снаружи, делайте это и изнутри.

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