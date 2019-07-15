В Индии из пластика, который рыбаки вылавливают из океана, уже построили 34 тысячи километров дорог.

Это стало возможно благодаря плану, который разработала министр рыболовства штата Керала Дж. Мерсикутти Амма, пишет World Economic Forum.

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По данным издания, под ее руководством правительство штата начал кампанию под названием "Чистое море", которая обучает рыбаков собирать пластик и возвращать его на берег.

Такая потребность возникла из-за того, что каждый из 1,3 миллиарда жителей Индии ежегодно используют около 11 кг пластика – большая его часть попадает в Индийский океан и Аравийское море. Как следствие, эти отходы наносят вред рыбе и другим обитателям водоемов.

В рамках плана только в первые 10 месяцев рыбаки выловили из Аравийского моря около 25 тонн пластика, в том числе 10 тонн полиэтиленовых пакетов и бутылок.

Все эти отходы рыбаки доставляли на сушу, где их измельчали и перерабатывали на материал для покрытия дорог. Благодаря этому удалось еще и закатать упомянутые 34 тысяч километров дорог "пластиковым" покрытием. Большинство из этих путей – местного значения.

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Стоит отметить, что такое покрытие становится все более популярным, поскольку оно делает дороги более устойчивыми к жаре. Температура плавления для пластиковых дорог составляет около 66°C, по сравнению с 50°C для обычных дорог.

Использование переработанного пластика является более дешевой альтернативой обычным пластиковым добавкам для дорожных покрытий. На каждый километр пластиковой дороги используется миллион пластиковых пакетов, что позволяет сэкономить около одной тонны асфальта. Каждый километр стоит примерно на 8% меньше, чем обычная дорога.

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