Похоже, у кого-то была бурная вечеринка...

Крайне необычные находки были обнаружены во внедорожнике Ford Expedition, который находился в розыске. Кроме парочки преступников в машине были контейнер с радиоактивным порошковым ураном, гремучая змея и открытая бутылка бурбона.

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В городе Гатри в американском штате Оклахома полицейские остановили Ford Expedition, который с недавних пор числился в угоне. За рулем автомобиля находился Стивен Дженнингс, а рядом сидела его подружка Рэйчел Ривера. Мужчина имел недействительное водительское удостоверение, а его спутница оказалась ранее судимой за незаконное владение оружием. Но гораздо интереснее, что копы обнаружили при обыске машины.

Офицеры нашли в салоне открытую бутылку бурбона Kentucky Deluxe, контейнер с радиоактивным порошковым ураном и террариум с гремучей змеей. Незарегистрированный пистолет, найденный в бардачке машины, был не таким уж и сюрпризом для полицейских.

Откуда в машине взялся уран, парочка объяснить не смогла. К гремучей змее вопросов не возникло.

Стивену Дженнингсу были выдвинуты обвинения в угоне, перевозке открытой бутылки спиртного в салоне и вождении с недействительным водительским удостоверением. А Рейчел Ривере, как нарушительнице условий досрочного освобождения, грозит возвращение в тюрьму за пистолет, найденный в авто.

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