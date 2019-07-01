Выглядит почти как настоящий, но гонять на нем можно только малышам.

Когда ваш автомобиль стоит больше 300 тысяч долларов, купить сыну игрушку за 400 баксов – сущая мелочь.

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Настоящий McLaren на батарейках – пока лишь фантазия, так же, как и машина с автопилотом. А вот для детей такую машину уже сделали. Она называется McLaren 720S Ride-On.

Фото: McLaren 720S Ride-On / McLaren

Беби-кар имеет пульт дистанционного управления для родителей и систему рулевого управления для юного драйвера, светодиодную оптику, одноместный салон со спортивным сиденьем, мультимедийную систему с поддержкой SD-карт и возможностью подключения гаджетов через USB.

Электромотор 720S Ride-On работает почти бесшумно, однако разработчики позаботились о реалистичности, а потому во время движения машинка имитирует звук работы V8-турбо от реального спорткара.

McLaren 720S Ride-On доступен в нескольких цветах, повторяющих оттенки настоящей модели: Papaya Spark (ярко-оранжевый), Azores Orange (оранжевый), Belize Blue (голубой), Lantana Purple (пурпурный), Onyx Black (черный), Mauvine Blue (фиолетовый), Silica White (белый) и Saros Grey (серый). Стоит игрушка 400 долларов. Купить миниатюрный 720S можно у официальных дилеров McLaren.

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