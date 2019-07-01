Виглядає майже як справжній, але ганяти на ньому можна лише малюкам.

Коил ваш автомобіль коштує більше 300 тисяч доларів, купити синові іграшку за 400 баксів – суща дрібниця.

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Справжній McLaren на батарейках – поки що лише фантазія, так само, як і машина з автопілотом. А от для дітлахів таку машину вже зробили. Вона називається McLaren 720S Ride-On.

Фото: McLaren 720S Ride-On / McLaren

Бебі-кар має пульт дистанційного управління для батьків та систему рульового управління для юного драйвера, світлодіодну оптику, одномісний салон зі спортивним сидінням, мультимедійну систему з підтримкою SD-карт та можливістю підключення гаджетів через USB.

Електромотор 720S Ride-On працює майже безшумно, однак розробникики потурбувались про реалістичність, а тому під час руху машинка імітує звук роботи V8-турбо від реального спорткара.



McLaren 720S Ride-On доступний у кількох кольорах, що повторюють відтінки справжньої моделі: Papaya Spark (помаранчевий), Azores Orange (помаранчевий), Belize Blue (блакитний), Lantana Purple (пурпуровий), Onyx Black (чорний), Mauvine Blue (фіолетовий), Silica White (білий) та Saros Grey (сірий). Коштує іграшка 400 доларів. Придбати мініатюрний 720S можна у офіційних дилерів McLaren.

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