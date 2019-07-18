Знайомтесь з найцікавішими способами загасити свою жагу швидкості.

Простір віртуального світу вже давно став більшим у багато разів за реальний земний. Тут можна познайомитись з кращими автомобілями сучасності, здолати Льюїса Хемілтона у Формулі 1 та Кена Блока у дрифті. Можна влаштувати справжнє місиво на дорозі, показати неймовірні трюки на асфальті, багнюці й у повітрі. Тут можна навіть сідати п’яним за кермо, адже за мить гра продовжиться.

Дитячі

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Новий реліз хітової гри для дітей та дорослих, яка з’явилась ще у 1999 році. Веселі перегони на супер-картах з бустерами і перешкодами дозволять добре провести час у компанії чи наодинці. Гра має режим “розділений екран”.

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Team Sonic Racing

Прямий конкурент Креша Бандікута та його команди. Знайомий анімаційний герой пропонує позмагатись на понадзвукових швидкостях, в атмосфері дружнього змагання.



Mario Kart 8 Deluxe

Підступні й веселі перегони з героями “Маріо”. Разом з “Соніком” та “Крашем” гонки від Маріо складають “класичну” трійцю.

Симулятори

F1 2019

Відрізняється неперевершеною графікою, реалізмом та повною віртуальною відповідністю FIA Formula 1. Найновіші моделі машин, кращі гонщики та усі формульні траси світу у розпорядженні гравця.



Drift19

Наймасштабніший дріфт-симулятор з широкими можливостями “ручного” тюнінгу автомобілів. Велика кількість трас та автомобілів на вибір потішать тих, кому шкода палити шини “в реалі”.



Dirt Rally 2.0

Основна дисципліна цього симулятора – раллі-крос. Деталізована графіка з реалістичним поводженням боліда на різних поверхнях, змагання у різних режимах, офіційні автомобілі.



Project Cars 2

Кільцеві перегони класу GT3. Усе найкраще, що є у перегонах данної серії, можна отримати від цієї гри.



Kartkraft

Професійний картинг у віртуальному світі. Величезна колекція моделей та треків, реалістичність та приємна картинка дозволяють познайомитись з цим видом автоспорту та використовувати його як тренувальний симулятор.

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MudRunner

Гра для неквапливих гравців, які люблять аркадний стиль гри, місії, рідне бездоріжжя та повнопривідні машини радянських часів.



Forza Horizon 4

Найбільший список доступних для гри найгарячіших суперкарів та гіперкарів сучасності, захоплююча графіка та величезний віртуальний світ.



NASCAR Heat 3

Перегони по колу лише на перший погляд прості. 750-сильні надлегкі спорткари вимагають постійного контролю й міцної руки.



Need For Speed Payback

Need For Speed – найуспішніша гоночна серія комп'ютерних ігор в світі і одна з найуспішніших ігрових медіафраншиз за всю історію. Payback є вже 24-ю грою NFS, яка знову захоплює, як вперше.

Фантастика

Grip: Combat Racing

Фантастична гра з яскравою графікою і тривимірними трасами. У гаражі пілота можуть бути не лише потужні спорткари невідомих марок, а й гоночні повітряні глайдери. Автомобілі можуть їздити догори “дном” і обладнані системою Нітро, тож усе, що потрібно – тиснути на газ і намагатись не потрапити в чужу пастку.



Rocket League

Автомобільний футбол чи автомобільне поло? Ні не, ні інше. Це рокетбол.



Dangerous Driving

Гра для тих, чиє друге ім’я – небезпека. Жени, трощи, перемагай!

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Onrush

Набридло розбивати машини на автострадах? Спробуйте робити те ж саме з летючими глайдерами на гіпершвидкостях у звивистих тунелях.



Xenon Racer

Мікс реальних машин на фантастичних апаратів, які їздять і літають, футуристичні траси у таких містах як Дубаї й Токіо та високі швидкості тримають в напрузі, а яскрава картинка з численими деталями приковує погляд.

In Game

Grand Theft Auto V

Аби взяти участь у нелегальних перегонах на нічних вулицях чи велозмаганні в горах, гравцям потрібно спершу здобути потрібні навички, виконуючи відповідні сюжетні місії. Змагатись можна на асфальті, бездоріжжі, на воді і в повітрі.

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