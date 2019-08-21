Обычно контракты спортсменов не позволяют им выступать в различных дисциплинах в течение одного сезона, однако это именно то, чем испанский про-пилот занимается в течение нескольких последних лет.

Фернандо Алонсо поставил себе целью повторить достижение Грэхема Хилла, известное, как "Тройная корона мотоспорта". Грэхем завоевал венец за победы в “Monaco GP”, “Indy 500”, и “24 Часа Ле Ман”.

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Чтобы сделать это, испанском гонщику нужно завершить комбо. Он имеет две победы в “Формуле 1” и две в “24 часах Ле Ман”. Команда Toyota Gazoo Racing SA сделает все возможное, чтобы обеспечить Алонсо не менее славную победу в “Ралли Дакар”.

Фото: Фернандо алонсо – победитель “24 Години Ле Ман” / Carscoops

Кстати, за рулем болида NASCAR испанском гонщику также понравилось, поэтому возможно когда-то он выступит и в этой серии.



Фото: Алонсо за рулем болида чемпиона NASCAR Джимми Джонсона / снимок экрана

Фернандо Алонсо уже тестировал автомобиль в марте этого года, а сейчас проводит тестовые заезды в Намибии, в ходе которых продолжит осваиваться за рулем боевого Toyota Hilux.

Фото: тесты боевой Toyota Hilux у Намібії / Carscoops

Штурманом Алонсо на "Дакар 2020" может стать пятикратный победитель ралли-марафона и шестикратный чемпион мира по ралли-рейдам Марк Кома.

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