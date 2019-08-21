Зазвичай контракти спортсменів не дозволяють їм виступати у різних дисциплінах протягом одного сезону, однак це саме те, чим іспанський про-пілот займається протягом кількох останніх років.

Фернандо Алонсо поставив собі за мету повторити досягнення Ґрехема Хілла, відоме, як “Потрійна корона мотоспорту”. Ґрехем завоював вінець за перемоги у Monaco GP, Indy 500, та 24 Години Ле Ман.

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Аби зробити задумане іспанському гонщику потрібно завершити комбо. Він має дві перемоги у Формулі 1 та дві у 24 Годинах Ле Ман. Команда Toyota Gazoo Racing SA зробить усе можливе, аби забезпечити Алонсо не менш славетну перемогу у Раллі Дакар.

Фото: Фернандо алонсо – переможець 24 Години Ле Ман / Carscoops

До речі, за кермом боліда NASCAR іспанському гонщику також сподобалось, тож можливо колись він виступить і в цій серії.



Фото: Алонсо за кермом боліда чемпіона NASCAR Джиммі Джонсона / знімок екрану

Фернандо Алонсо вже тестував автомобіль у березні цього року, а зараз проводить тестові заїзди в Намібії, в ході яких продовжить освоюватися за кермом бойового Toyota Hilux.

Фото: тести бойової Toyota Hilux у Намібії / Carscoops

Штурманом Алонсо на “Дакар 2020” може стати п'ятиразовий переможець ралі-марафону і шестиразовий чемпіон світу з ралі-рейдів Марк Кома.

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