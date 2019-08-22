Стантрайдер Марко Джордж встановив новий світовий рекорд.

Навіть тим, кому знайомі такі слова як віллі, стоппі, бьорнаут, вобблінг чи хедстенд, навряд чи знайоме ім’я британського шибайголови Марко Джорджа. Це каскадер-любитель, який лиш кілька років займається стантрайдінгом, але він встиг заслужити собі славу і місце у Книзі рекордів Гіннесса.

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“17 серпня 2019 року я встановив новий рекорд світу Гіннеса за найшвидшу стійку на голові на мотоциклі: 76,174 миль/год / 122,590 км/год”, – підписав відео на своєму каналі каскадер.

Заїзд проводився під час фестивалю “Найшвидше віллі у світі”, де байкери змагались у їзді на задньому колесі мотоцикла. Джордж відзначив, що готувався до цієї події останні сім місяців і дуже радий, що все пройшло якнайкраще. Новий рекорд більш, ніж вдвічи перевершує попередній (48 км/год).



“Швидкість у 122 кілометрів на годину може видатись не такою вже й значною, порівняно зі звичними цифрами у мотоспорті, але ви просто уявіть собі, що стоїте на даху машини, що рухається з такою швидкістю”, – коментує Марко. Варто зазначити, що під час виконання трюку каскадер опиняється спиною до напрямку руху і навіть не бачить, куди їде.

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