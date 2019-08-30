Это вам не танцы со звездами – одна ошибка и ты выбываешь. Да еще и машину придется ремонтировать.

Любителям скорости, драйва, адреналина и соревнований лучше оформить подписку на канал Netflix, чтобы не пропустить новое реалити-шоу Hyperdrive. В последнем промо-видео создатели программы показали выступление одного из участников и это действительно захватывающее зрелище.

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33-летний гонщик из Техаса Филдинг Шреддер за рулем своего красноглазого Nissan 240SX 1997 года выпуска показал очень неплохой результат. Даже несмотря на то, что во время проезда через “ванну” залил двигатель водой.

В соревнованиях принимают участие 28 гонщиков, каждый из которых – мастер в своей дисциплине: картинг, дрифт, ралли, Формула, GT, джимхана, кольцевые гонки, дрэг-рейсинг, уличные гонки и тому подобное. Соревнования проводятся на специально выстроенном треке в индустриальной зоне Eastman Business Park площадью 40 гектаров.

По условиям соревнования участники должны проехать 10 спецучастков очень специфического трека, на каждой из которых их ждут различные испытания. Принцип игры подобен соревнованию "Американский воин ниндзя".

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