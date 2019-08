В первых видео из игры можно увидеть процесс тюнинга Nissan GT-R, а также ночные и дневные гонки на улицах виртуального города.

Новая игра серии Need for Speed ​​под названием Heat (Жара) поступит в продажу 8 ноября этого года, однако уже сейчас пользователям открыта возможность ознакомиться с демо-версией симулятора.

Студия Electroniс Arts приготовила для поклонников виртуальных гонок огромное количество современных спорткаров и суперкаров с возможностью визуального и технического тюнинга. Соревнования будут проходить на улицах города Палм-Сити днем ​​и ночью, причем в последнем случае игрокам придется ездить наперегонки не только с другими участниками гонки, но и с копами – ночью внимание полиции к уличным гонщикам удваивается.

В первых видео можно увидеть, чего ждать от 25-й по счету игры серии Need for Speed. Первый ролик от канала GameRiot – без комментариев, в нем показаны несколько минут игры на Nissan GT-R.



Кому этого мало, может ознакомиться с видео о Mercedes AMG GT



и Porsche 911 Carrera GTS.



Официальная премьера Need for Speed Heat состоялась 19 августа на конференции Gamescom в Германии, а релиз для игроков – 8 ноября. Игра будет доступна на PS4, Xbox One и ПК.

