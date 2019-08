У перших відео з гри можна побачити процес тюнінгу автомобілів, а також нічні й денні гонки на вулицях віртуального міста.

Нова гра серії Need for Speed під назвою Heat (Спека) вийде у продаж 8 листопада цього року, однак вже зараз користувачам відкрита можливість ознайомитись з демо-версією симулятора.

Студія Electroniс Arts приготувала для шанувальників віртуальних перегонів величезну кількість сучасних спорткарів та суперкарів з можливістю візуального та технічного тюнінгу. Змагання проходитимуть на вулицях міста Палм-Сіті вдень та вночі, причому в останньому випадку гравцям доведеться їздити наввипередки не лише з іншими учасниками перегонів, а й копами – вночі увага поліції до вуличних гонщиків подвоюється.

У перших відео можна побачити, чого чекати від 25-ї за рахунком гри серії Need for Speed. Перший ролик від каналу GameRiot – без коментарів, у ньому показано кілька хвилин гри на Nissan GT-R.



Кому цього замало, може ознайомитись з відео про Mercedes AMG GT



та Porsche 911 Carrera GTS.



Офіційна прем'єра Need for Speed ​​Heat відбулась 19 серпня на конференції Gamescom в Німеччині, а реліз для гравців – 8 листопада. Гра буде доступна на PS4, Xbox One та ПК.

