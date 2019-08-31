Гібридний кросовер, нехай і не найбільший у модельній лінійці марки, пропонує краще, що є у виробника на сьогодні.

Випуск кросоверів для Peugeot був справою незвичною, однак виробник довів, що вміє робити гарні машини в будь-якому сегменті. Починаючи з 2016 року паркетник з індексом 3008 знайшов більше 700 тисяч покупців і навіть став кращим у своєму класі в кількох країнах. Потужна гібридна модифікація моделі має відкрити нові віху в історії моделі.

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Інженери Peugeot вже “відкатали” свою гібридну технологію на інших моделях та в автоспорті, тож 3008 вона дісталась у найкращому вигляді. Силова установка версії GT HYBRID4 має потужність у 300 к.с., що робить кросовер найпотужнішим серійним автомобілем марки за всю історію!

Основою силової установки кросовера є 200-сильний бензиновий мотор серії PureTech, підмогу якому забезпечує пара електромоторів – один спереду під’єднаний до восьмиступеневої автоматичної трансмісії e-EAT8 і продукує 110 к.с., а другий працює у парі з заднім трансмісійним блоком і додає ще 112 к.с.(загальна потужність рахується не лінійно). Peugeot 3008 спроможний розганятись від 0 до 100 км/год за 6,5 секунди.

Компактний акумуляторний блок на 13,2 кВт-год забезпечує 59 кілометрів пробігу на електричній тязі за стандартом WLTP. Зарядка акумуляторної батареї здійснюється за 1 годину 45 хвилин.

Фото: Peugeot 3008 HYBRID4 / Peugeot

Модифікація HYBRID4 доступна для замовлення у Франції вже зараз в комплектації GT. Автомобіль, окрім іншого, оснащений системою ADAS, котра включає адаптивний круїз-контроль з функцією Stop & Go і систему утримання автомобіля в смузі руху. Старт продажів в інших країнах намічений на жовтень-листопад цього року. Через кілька місяців після дебюту HYBRID4 на ринку з'явиться 225-сильна передньопривідна модифікація HYBRID.

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