Слідом за купеподібним AMG GLE, німецький автовиробник розсекретив ще один гарячий кросовер.

Німецька компанія Mercedes-Benz представила “гарячу” версію кросовера GLB, який отримав індекс AMG GLB 35. Навіть у спортивному виконанні паркетник буде доступний з семимісним салоном.

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В новій модифікації головна ставка зроблена на посилення спортивних якостей, хоча на зовнішності автомобіля це майже не відобразилось. AMG GLB 35 оснащується 302-сильним бензиновим турбомотором 2.0, передовою підвіскою від AMG, спортивною випускною системою та потужними гальмами. Компанію мотору складає 8-ступінчата АКПП від AMG.

Потужний мотор та швидка коробка передач у поєднанні з повним приводом, забезпечують кросоверу прискорення від 0 до 100 км/год 5,2 секунд. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці у 250 км/год.

Фото: Mercedes-AMG GLB 35 2020 / Daimler

Стайлінг-пакет AMG-Line включає оригінальну решітку радіатора, 19-дюймові колісні диски нового зразка, металевий передній спліттер зі збільшеним дифузором, розширений задній спойлер.



У якості додаткової опції передбачені колісні диски до 21 дюйма, а також спеціальний стайлінг-пакет AMG Night.

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