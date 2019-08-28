Менше року знадобилось німцям для надання останньому GLE купеподібної форми.

У Mercedes вирішили не зволікати з випуском модифікацій кросовера GLE і представили одразу дві нові версії моделі: купе та спорт-купе.

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Можна припустити, що купеподібний варіант GLE 2019 розроблявся одночасно зі звичайним, але його вихід притримали для більшого ефекту. Стрімкіший профіль і корма з “хвостиком”, новий дизайн колісних дисків та більше опцій – оце й усі візуальні зміни, але в Mercedes-Benz не скупляться на компліменти екстер'єру.

Mercedes-Benz GLE Coupe збільшився в габаритах, додавши 39 мм у довжину (4939 мм) і 7 мм до ширини (2010 мм), а колісна база збільшилась на 20 мм. Завалена лінія даху забезпечила крос-купе на 9 відсотків кращу аеродинаміку.

Фото: Mercedes-Benz GLE Coupe 2020 / Mercedes-Benz

Всередині автомобіль, як стверджує виробник, навіть став просторішим. Принаймні в поясничній зоні та області ніг. При цьому отвори задніх дверей були розширені на 35 мм, що має полегшити посадку й висадку для пасажирів задніх сидінь. Головні нововведення в салоні, які помітить власник – фірмовий мультимедійний комплекс Mercedes-Benz MBUX з двома 12,3-дюймовими моніторами, поліпшені, порівняно з попередником, матеріали оздоблення, більше “спортивних деталей”.

Обсяг багажника становить 655-1790 літрів, що на 70 л більше, ніж у попередника. Власники автомобілів з опційною пневмопідвіскою зможуть опускати край багажника на 50 мм для полегшення завантаження.

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Mercedes-Benz GLE Coupe пропонуватиметься у виконанні 350 d та 400 d, котрі передбачають дизельні мотори з віддачею у 272 к.с. і 600 Нм та 330 к.с. і 700 Нм, відповідно. Компанію дизелям складатиме автоматична коробка передач 9GTRONIC.

Разом з тим, у продажу буде представлена версія Mercedes-AMG GLE 53 Coupe, оснащена 3-літровим бензиновим турбомотором, котрий, при підтримці 21-сильного стартер-генератора EQ Boost, видає потужність у 435 к.с. і 520 Нм крутного моменту. Такий агрегат поєднується з 9-ступінчастим автоматом AMG Speedshift TCT 9G, підвіскою AMG Ride Control +, більш потужними гальмами і особливими деталями кузову й салону.

Фото: Mercedes-AMG GLE 35 / Mercedes-Benz

Найпотужніша версія крос-купе прискорюється від нуля до сотні за 5,3 секунди – так само, як і звичайний AMG GLE 35. Максимальна швидкість обмежена позначкою в 250 км/год.

Офіційний публічний дебют обох новинок запланований на Франкфуртському автосалоні 12 вересня. В автосалонах європейських дилерів Mercedes-Benz GLE Coupe 2020 з'явиться не раніше весни наступного року.

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