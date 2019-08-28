Презентація відбудеться 26 вересня.

Американці чекають на електричний пікап та батарейний позашляховик вже протягом двох років. Готові машини були обіцяні "в середині 2019 року", однак компанія трохи затрималась з їх дебютом.

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Стартап Bollinger Motors заявив про себе ще два роки тому, явивши світу примітивний за своїм виглядом позашляховик В1 з алюмінієвим кузовом і електричною силовою установкою. Пізніше проект був розширений і компанію позашляховику склав електричний пікап з таким же дизайном. А замість тридверного кузову для джипа вирішили використовувати п’ятидверний.

Довгий час від фірми не було жодних звісток, аж поки минулого тижня не з’явилось відео, у якому показане збирання машин на виробничій лінії заводу. Разом з тим стало відомо, що презентація обох електрокарів відбудеться 26 вересня. Щоправда, у вигляді передсерійних зразків, які ще потребуватимуть фіналізації.



Фото: Bollinger B2 / Bollinger

Прийом замовлень (без депозитів) компанія Bollinger розпочала вже давно. Однак якою буде фінальна вартість автомобілів, та коли клієнти почнуть їх отримувати й досі невідомо.



Позашляховик Bollinger B1, як і пікап з індексом B2, оснащується силовою установкою з двох електромоторів загальною потужністю у 622 к.с., котрі живляться від літій-іонних батарей ємністю 120 кВт*год. Прогнозований запас ходу на одному заряді – 300 кілометрів.

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