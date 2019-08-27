Варіацій на тему нового "Крузера" було вже кілька. Кому вірити – не ясно.

Зображення з новим поколінням Land Cruiser поширив паблік Kurdistan Automotive Blog. Це фотографії чи скани сторінок японського журналу. У публікації зазначено, що це попередні дизайнерські ескізи нового покоління позашляховика.

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Фото: попередній рендер Land Cruiser 2020 / [email protected]

Наскільки близький автомобіль на картинках до реального – поки неясно. Сам блог підкреслює: це лише дизайнерські рендери. Раніше щось подібне, тобто скопійоване з друкованого журналу зображення нового Land Cruiser, вже спливало на сторінках іншої соцмережі – Instagram.

Фото: імовірний вигляд Land Cruiser 2020 / Kurdistan Automotive Blog

Наступне покоління Land Cruiser має вийти в світ до кінця 2020 року. Автомобіль змінить заводський індекс J200 на J300 і суттєво оновиться в технічному плані. Головна зміна, за чутками – відмова від моторів V8, на заміну яким прийдуть шестициліндрові турбо-агрегати та гібриди.

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