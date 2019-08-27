Можливо, "засвіт" не такий вже й випадковий.

Британці вже не раз демонстрували передсерійний прототип нового “Діфендера” у щільному камуфляжі. Завдяки фільму про шпигунів, маємо змогу поглянути на неофіційні знімки новинки, роздобуті шпигунським шляхом.

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Судячи з геолокації на публікації в Instagram, зйомки нового фільму про Джеймса Бонда зараз проходять у Британії. Хоча номерний знак, чомусь, російський. За словами очевидців, у нового Defender – провідна роль у сцені, яку зараз знімають в Англії. Українські прокатники поки що не визначились з назвою для нової стрічки про таємного агента Джеймса Бонда, оригінальна назва якої 007: No Time to Die. “Не час помирати” чи “На смерть немає часу” – залежатиме від сюжету.

Defender теж не збирається помирати, якраз навпаки – він повністю оновився. Зі зміною покоління “Захисник” отримав нову платформу MLA, таку ж, як у “Дослідника” Discovery. Це означає, що Defender випускатиметься як з довгою, так і з короткою базою.



Британський позашляховик запропонують з трьома бензиновими і трьома дизельними агрегатами, потужністю від 197 до 395 кінських сил. Усі в поєднанні з восьмиступеневою АКП. Крім того, для нового Defender передбачена версія P400e, яка позначає гібридну силову установку на основі дволітрового турбомотора.

З офіційних джерел раніше стало відомо, що LR Defender 2020 отримає оригінальні налаштування системи повного приводу і антипробуксувальну систему Terrain Response, диференціали з електронним блокуванням на обох осях, збільшені кути в'їзду і з'їзду, а також кілька варіантів коліс – дорожні, позашляхові тощо. За додаткову плату буде доступна пневматична підвіска.

За попередніми даними, ціни на новий Defender будуть починатися від 40 тисяч фунтів стерлінгів – 1,23 млн грн.

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