Висувні кулемети, димова завіса і всі ті круті речі, за які нам так подобаються гонитви на екрані. А дехто навіть готовий платити за таке чималі гроші.

Компанія Aston Martin випустить обмежену серію з 25 ретро автомобілів моделі DB5 з гаджетами в стилі Джеймса Бонда.

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Aston Martin співпрацює у цьому проекті під назвою DB5 Continuation з кінокомпанією EON Productions, яка допомагає британському автовиробнику створити точні копії машини з фільму “Голдфінгер” 1964 року.



Кожен DB5 буде пофарбований в сріблястий відтінок Silver Birch і отримає статус колекційної моделі, це означає, що їх не можна буде експлуатувати на дорогах загального користування.



З арсеналу Джеймса Бонда автомобілям серії DB5 Continuation дістались такі шпигунські гаджети: поворотні реєстраційні знаки, димову завісу, кулеметами Browning у фарах (несправжніми), системою розбризкування масла, а також радаром.

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