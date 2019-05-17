Выдвижные пулеметы, дымовая завеса и все те крутые вещи, за которые нам так нравятся погони на экране. А кое-кто даже готов платить за такое немалые деньги.

Компания Aston Martin выпустит ограниченную серию из 25 ретро автомобилей модели DB5 с гаджетами в стиле Джеймса Бонда.

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Aston Martin сотрудничает в этом проекте под названием DB5 Continuation с кинокомпанией EON Productions, которая помогает британскому автопроизводителю создать точные копии машины из фильма “Голдфингер” 1964 года.

Каждый DB5 будет окрашен в серебристый оттенок Silver Birch и получит статус коллекционной модели, это означает, что их нельзя будет эксплуатировать на дорогах общего пользования.

Из арсенала Джеймса Бонда автомобилям серии DB5 Continuation достались такие шпионские гаджеты: поворотные регистрационные знаки, дымовая завеса, пулеметы Browning в фарах (ненастоящие), система разбрызгивания масла, а также радар.

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