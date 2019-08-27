Возможно, "засвет" не такой уж и случайный.

Британцы уже не раз демонстрировали предсерийный прототип нового "Дифендера" в плотном камуфляже. Благодаря фильму про шпионов, можем взглянуть на неофициальные снимки новинки, добытые шпионским путем.

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Судя по геолокации на публикации в Instagram, съемки нового фильма о Джеймсе Бонде сейчас проходят в Великобритании. Хотя номерной знак почему-то русский. По словам очевидцев, у нового Defender – ведущая роль в сцене, которую сейчас снимают в Англии. Украинские прокатчики пока не определились с названием для новой ленты о тайном агенте Джеймсе Бонде, оригинальное название которой 007: No Time to Die. “Не время умирать" или "На смерть нет времени" – будет зависеть от сюжета.

Defender тоже не собирается умирать, как раз наоборот – он полностью обновился. С изменением поколения "Защитник" получил новую платформу MLA, такую ​​же, как у "Исследователя" Discovery. Это означает, что Defender будет выпускаться как с длинной, так и с короткой базой.

Британский внедорожник предложат с тремя бензиновыми и тремя дизельными агрегатами мощностью от 197 до 395 лошадиных сил. Все в сочетании с восьмиступенчатой ​​АКП. Кроме того, для нового Defender предусмотрена версия P400e, которая обозначает гибридную силовую установку на основе двухлитрового турбомотора.

Из официальных источников ранее стало известно, что LR Defender 2020 получит оригинальные настройки системы полного привода и антипробуксовочную систему Terrain Response, дифференциалы с электронной блокировкой на обеих осях, увеличенные углы въезда и съезда, а также несколько вариантов колес – дорожные, внедорожные тому подобное. За дополнительную плату будет доступна пневматическая подвеска.

По предварительным данным, цены на новый Defender будут начинаться от 40 тысяч фунтов стерлингов – 123 млн грн.

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