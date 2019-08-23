Компактний хетчбек візьме участь у монокубку Corsa-e Rally.

Лише вчора німецький бренд показав таємничий автомобіль під покровом, заявлений як особлива прем’єра для Франкфурту та в якому деякі ЗМІ побачили концептуальний електричний кросовер. Сьогодні виробник поклав край усім домислам, знявши накидку.

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Автомобілем, що ховався під чорною “ковдрою” виявився електричний хетчбек eCorsa. Спортивний підрозділ фірми з Рюссельхайма залишив стандартну силову установку моделі. Під час конверсії серійної моделі на бойовий болід увага була зосереджена на шасі, гальмах та масі автомобіля. Також інженери забезпечили електро-хетчу посилений захист та охолодження силових компонентів.

У рух Opel eCorsa приводить електромотор з приводом на передню вісь, який розвиває 136 к.с. і 260 Нм крутного моменту. Стандартний електрокар з такою установкою розганяється до першої сотні за 8,1 секунди. Очевидно, динаміка ралійного боліда буде покращена за рахунок зменшення маси. Можливо навіть знизиться запас ходу (330 км) через зменшення блоків в тяговому акумуляторі.

Ралійна eCorsa отримає диференціал Torsen, посилену довгохідну підвіску, потужні гальмівні механізми з чотирипоршневими супортами, каркас безпеки, захист днища, полегшений акумулятор (стартовий) і систему пожежогасіння.

Фото: ралі-кар Opel eCorsa / Opel

Спеціально для eCorsa буде запущений чемпіонат – Opel e-Rally Cup, у якому гонщики змагатимуться на однакових машинах. Монокубок Opel організовує разом з німецьким автоклубом ADAC. Стартує ралійний монокубок на електрокарах наступного року.

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