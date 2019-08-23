Компактный хэтчбек примет участие в монокубке Corsa-e Rally.

Только вчера немецкий бренд показал таинственный автомобиль под покровом, заявленный как особая премьера для Франкфурта и в котором некоторые СМИ увидели концептуальный электрический кроссовер. Сегодня производитель положил конец всем домыслам, сняв накидку.

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Автомобилем, который прятался под черным “одеялом” оказался электрический хэтчбек eCorsa. Спортивное подразделение фирмы из Рюссельхайма оставило стандартную силовую установку модели. Во время конверсии серийной модели на боевой болид внимание было сосредоточено на шасси, тормозах и массе автомобиля. Также инженеры обеспечили электро-хэтчу усиленную защиту и охлаждение силовых компонентов.

В движение Opel eCorsa приводит электромотор с приводом на переднюю ось, который развивает 136 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Стандартный электрокар с такой установкой разгоняется до первой сотни за 8,1 секунды. Очевидно, динамика раллийного болида будет улучшена за счет уменьшения массы. Возможно даже снизится запас хода (330 км) из-за уменьшения блоков в тяговом аккумуляторе.

Раллийная eCorsa получит дифференциал Torsen, усиленную длинноходную подвеску, мощные тормозные механизмы с четырехпоршневыми суппортами, каркас безопасности, защиту днища, облегченный аккумулятор (стартовый) и систему пожаротушения.

Фото: ралли-кар Opel eCorsa / Opel

Специально для eCorsa будет запущен чемпионат – Opel e-Rally Cup, в котором гонщики будут соревноваться на одинаковых машинах. Монокубок Opel организует вместе с немецким автоклубом ADAC. Стартует раллийный монокубок на электрокарах следующего года.

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