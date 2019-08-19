Оригінальне купе 1965 року має увесь арсенал шпигунського приладдя, яке було в автомобілі з фільму "Кульова блискавка".

Завдяки Aston Martin DB5 в кінематографі з'явилось саме поняття “бондмобіль. Аукціоністи називають його “найвідомішим автомобілем в світі”. І хоча на продаж було виставлено не зовсім автентичний екземпляр, він був проданий за рекордну суму.

Також цікаво: Відео: штрафмайданчик князівства Монако виглядає, як фестиваль суперкарів

Цей екземпляр Aston Martin DB5 був одним з двох купе, які компанія Aston Martin створила для фільму Thunderball – четвертої за рахунком стрічки бондіани. Щоправда, на знімальному майданчику це купе ніколи не бувало. Автомобіль брав участь в промо-кампанії фільму “Кульова блискавка” у Сполучених Штатах, і для цього на заводі Aston Martin його забезпечили всім набором шпигунських гаджетів, придуманих ще під час зйомок “Голдфінгера”. Відповідно, в ході рекламних акцій купе демонструвало всі пристрої, які глядачі могли побачити в дії на великому екрані. Виставковий зразок DB5 мав надійніше і довговічніше обладнання, ніж “екранний” аналог, для якого годились і бутафорські деталі.

Фото: Aston Martin DB5 / RM Sotheby’s

Аукціонний будинок RM Sotheby’s повідомляє, що крім компанії Eon Production, яка створила бондіану, автомобіль мав лише трьох приватних власників, тож автомобіль має ідеальний колекційний стан. Очікувалось, що автомобіль буде проданий не більш, ніж за 6 мільйонів доларів, однак останній удар молотка аукціоніста пролунав після цифри шість мільйонів триста вісімдесят тисяч доларів. Відзначимо, що оригінальний DB5 зі стрічки Goldfinger, що був проданий на аукціоні раніше, “заважив” лише на 4 мільйони доларів.

Також цікаво: У цій шаленій колекції суперкари не тільки в гаражі, а й у вітальні (відео)